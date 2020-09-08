دراسة: من غير المرجح أن يكون الطعام مصدراً لانتقال عدوى كوفيد 19

توصل فريق من الخبراء في مجال تلوث الطعام إلى أنه من “غير المرجح” أن يكون الطعام مصدراً لانتقال عدوى كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا.

ونقلت شبكة سي ان ان الإخبارية عن اللجنة الدولية للمواصفات الميكروبيولوجية للأغذية قولها في بيان إنه “عقب النظر في الأدلة التي تشير إلى أن فيروس كورونا المستجد قد ينتقل عبر الطعام أو عبر أغلفة وحافظات الطعام… فإننا لم نجد سوى أدلة قليلة للغاية حول ذلك”.

وأوضح البيان أنه “حتى الآن لم يكن هناك أي دليل على أن الطعام أو حافظات المواد الغذائية أو التعامل مع الطعام يعد مصدراً أو طريقاً مهماً لانتقال الفيروس المسبب لمرض كوفيد 19” معتبراً أنه “لا توجد أغذية يجب اعتبارها خطرة أو تستدعي النظر فيها كناقل للفيروس”.

وتعكس نتائج اللجنة تقريراً سابقاً صادراً عن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية يفيد بأنه لا يوجد خطر حقيقي للإصابة بالفيروس المسبب لمرض كوفيد 19 عن طريق الطعام أو حافظات المواد الغذائية إلا أن الخبراء أكدوا أن من الحكمة التأكيد على اتباع ممارسات النظافة الغذائية الجيدة.

وبدأ القلق بشأن انتقال الفيروس عبر الأسطح في أواخر آذار الماضي بعد صدور دراسة نشرت في مجلة (نيو انغلاند) الطبية بينما أشار علماء إلى أن الدراسة لم تأخذ في الحسبان العوامل الأخرى التي يمكن أن تساعد في تعطيل الفيروس مثل ضوء الشمس أو المطهرات أو النظر في مستويات مختلفة من الفيروس.

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