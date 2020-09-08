خدمات إضافية في مكتبي بريد المساكن الشعبية في المزة ومساكن برزة
أعلنت المؤسسة السورية للبريد عن تقديم خدمات إضافية جديدة للمواطنين في مكتبي بريد المساكن الشعبية في المزة “طلعة الإسكان” ومساكن برزة “بناء البلدية” اعتبارا من يوم غد الأربعاء.
وأشارت المؤسسة في بيان لها إلى أن الخدمات التي ستقدمها المؤسسة تتضمن خدمة وثيقة السجل العام للعاملين في الدولة “غير موظف” وخدمة وثائق السجل المدني “إخراج قيد وبيان عائلي وبيان وفاة وبيان زواج وبيان طلاق وبيان ولادة وخدمة تقبيض رواتب المتقاعدين على نظام التأمينات الاجتماعية والحوالات المالية إيجار فوري والخدمات البريدية الأساسية.
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