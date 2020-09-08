دراسة جديدة: فيروس كورونا يمكن أن يبقى في الجسم بعد ظهور نتائج سلبية

كشفت دراسة طبية جديدة أن فيروس كورونا المستجد قد يبقى في جسم المصاب

حتى بعد ظهور نتيجة سلبية بعدم وجوده.

ونقلت صحيفة “هونغ كونغ ستاندرد” عن باحثين في الجامعة الصينية في هونغ كونغ قولهم إن “الفيروس يمكن أن يظل في الجهاز الهضمي لأيام حتى بعد أن تكون قد اختفت آثاره من الجهاز التنفسي”.

وفحص العلماء عينات من 15 مريضا ووجدوا أن سبعة منهم كانت لديهم عدوى نشطة في الجهاز الهضمي استمرت لمدة تصل إلى ستة أيام لدى ثلاثة منهم بعد حصولهم على مسحات تنفسية سلبية.

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