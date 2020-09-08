إخماد سبعة حرائق بمناطق متفرقة من طرطوس

أخمد عناصر فوج الإطفاء في طرطوس بالتعاون مع عناصر مديرية الزراعة 7 حرائق اندلعت، اليوم، بمناطق متفرقة من المحافظة.

وأوضح العقيد سمير شما قائد فوج الإطفاء بالمحافظة في تصريح لمراسلة سانا أن الحرائق توزعت في مناطق مزرعة الحنفية وجورة الجواميس وقرب كازية الصالح على طريق عام طرطوس-حمص وجميعها محدودة وبسيطة، مؤكداً أن عناصر الإطفاء يعملون حالياً على إخماد الحرائق المندلعة في الخريبة وسماقة وبيت رحال وذوق بركات في منطقة صافيتا.

وأشار شما إلى أن الحرائق التي تم إخمادها والتي يتم العمل على إخمادها أتت على مساحات من المناطق الحراجية والعشبية ومساحة بسيطة من أراضي الزيتون، داعياً المواطنين إلى الالتزام بعدم إشعال النيران في الأراضي الزراعية بغية تنظيفها واتباع أساليب وقائية حفاظاً على سلامة الأراضي والمزروعات والممتلكات العامة والخاصة.

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