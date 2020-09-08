واشنطن بوست: إصابات كورونا في الولايات المتحدة تضاعفت أربع مرات خلال الصيف

كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تضاعف بمعدل أربع مرات خلال أشهر الصيف.

وأوضحت الصحيفة وفقاً لإحصاءات أعدتها ان حالات العدوى بالفيروس بين الأمريكيين وصلت إلى 6.2 ملايين حالة خلال الصيف الحالي، بينما ارتفع عدد الوفيات من مئة ألف بداية الفصل إلى أكثر من 186 الفا بحلول الشهر الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن عدد وفيات كورونا اليومي تجاوز الألف وفاة بحلول آب الماضي، بينما توقع مسؤولون صحيون أن يرتفع هذا العدد أكثر لتسارع انتشار الفيروس في ولايات كثيرة بما فيها تكساس وفلوريدا وكاليفورنيا.

يشار إلى أن أغلب الولايات الأمريكية رفضت الإرشادات الجديدة لإدارة الرئيس دونالد ترامب المتعلقة باختبارات الكشف عن فيروس كورونا في مؤشر واضح على عدم الثقة في هذه الإدارة وأسلوب تعاملها مع الجائحة الخطيرة.

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