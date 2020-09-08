تجدد الاشتباكات بين أنصار ترامب ومتظاهرين مناهضين للعنصرية

اعتقلت الشرطة الأمريكية شخصين إثر تجدد الاشتباكات العنيفة بين أنصار للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومحتجين مناهضين للعنصرية في ولاية اوريغون.

وذكرت شبكة “سي ان ان” الإخبارية أن شرطة اوريغون اعتقلت الليلة الماضية شخصين خلال احتجاجات مناهضة للتمييز العنصري وعنف الشرطة في مدينة سايلم على بعد نحو 45 ميلا عن مدينة بورتلاند التي تشهد بدورها مظاهرات مستمرة منذ مئة يوم احتجاجاً على مقتل المواطن الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد على يد الشرطة الأمريكية.

وشهدت مختلف الولايات المتحدة احتجاجات واسعة في أيار الماضي أشعلها مقتل فلويد، كما تجددت مؤخراً في كينوشا بولاية ويسكونسن بعد أن أطلق ضابط شرطة النار على أميركي من أصل أفريقي يدعى جاكوب بليك عدة مرات أمام أبنائه وهو يدير ظهره ليصاب بالشلل.

كما أضافت الشرطة الأمريكية جريمة عنصرية أخرى إلى سجلها إثر الكشف عن مقتل دانيال برود الذي ألبسه عناصر من شرطة نيويورك في آذار الماضي غطاء وجه ودفعوا به على الأرض مدة دقيقتين ليموت خنقاً.

طباعة