القضاء على إرهابيين اثنين من (داعش) في الفلوجة
قضت وحدة من الجيش العراقي اليوم على إرهابيين اثنين من تنظيم (داعش) في مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار.
وجاء في بيان صدر عن جهاز مكافحة الإرهاب: أنه استكمالاً لسلسلة العمليات التي انطلقت أمس ضد فلول إرهابيي تنظيم (داعش) تمكن جهاز مكافحة الإرهاب من قتل إرهابيين اثنين في قضاء الفلوجة وإلقاء القبض على مطلوبين وفق المادة (4 إرهاب) أحدهما قيادي بارز في التنظيم المذكور.
وقضت القوات العراقية “أمس” على اثنين من إرهابيي تنظيم (داعش) وألقت القبض على أربعة آخرين خلال عمليتين منفصلتين في محافظتي كركوك والأنبار.
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