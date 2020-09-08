كليتشدار أوغلو: أردوغان يتلقى تعليماته من القوى الإمبريالية

أكد زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي كمال كليتشدار أوغلو أن رئيس النظام التركي أردوغان يتلقى تعليماته من القوى الإمبريالية لتنفيذ ما يسمى “مشروع الشرق الأوسط الكبير”، مشيراً إلى أنه أوصل تركيا إلى الافلاس بسبب سياساته الاقتصادية الفاشلة.

وقال كليتشدار أوغلو في اجتماع اللجنة التنفيذية لحزبه إن أردوغان يتلقى التعليمات والأوامر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والقوى الإمبريالية، مضيفاً: أنه ينفذ ما يطلب منه وهذا ما فعله في سورية وليبيا والمنطقة عموماً في إطار ما يسمى بمشروع الشرق الأوسط الكبير.

وأشار كليتشدار أوغلو إلى أن أردوغان وصهره وزير الخزانة والمالية يكذبان باستمرار على الشعب التركي فيما يتعلق بحقائق الأزمة المالية الخطيرة، مضيفاً: لقد أوصلا البلاد إلى حافة الإفلاس والدمار وهما غير مباليين بما يعاني منه الشعب الذي بات في وضع صعب جداً بسبب الغلاء والتضخم والبطالة والفقر.

وبين كليتشدار أوغلو أن الفساد بكل أشكاله وعلى أعلى مستوى من أهم سمات النظام التركي إضافة إلى التعسف والبطش والاستبداد والظلم.

ويشن نظام أردوغان منذ محاولة الانقلاب في صيف 2016 حملة قمع شديدة لاستهداف معارضيه وخصومه، حيث تم اعتقال واقالة عشرات الاف الاشخاص في مختلف المؤسسات المدنية والعسكرية في البلاد خلال السنوات الماضية.

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