تربية السويداء تعلن عن بدء استقبال طلبات خريجي المعاهد للتعاقد معهم

أعلنت مديرية تربية السويداء عن بدء استقبال طلبات الراغبين بالتعاقد معها مدة ستة أشهر من خريجي المعاهد التابعة لها للأعوام 2018 و2019 و2020.

وبينت المديرية في إعلان لها أن التعاقد يأتي ضمن برنامج دعم الخريجين الجدد ولمدة ستة أشهر غير قابلة للتمديد أو التجديد ولا تتحول لأي نوع من عقود الاستخدام للعمل للجهة المفرز للتدريب لديها على أن يتقاضى المستفيد مكافأة شهرية مقطوعة قدرها 25 ألف ليرة.

ودعت المديرية الراغبين من خريجي معاهد “التقاني للاقتصاد المنزلي باختصاص خياطة ملابس والتقاني التجاري باختصاص تامين ومصارف ومحاسبة والتقاني الصناعي باختصاصات تقنيات كهربائية وميكانيك مركبات وإنشاءات معدنية وهندسة حواسيب وهندسة برمجيات والكترون وتكييف وتبريد” إلى تقديم أوراقهم المطلوبة في شعبة الدراسات بدائرة التعليم المهني وخريجي معهدي التربية الفنية والموسيقية باختصاصي رسم وموسيقا في دائرة التعليم الأساسي.

وأوضح معاون مدير التربية لشؤون التعليم المهني المهندس عصام أبو اسماعيل أن باب تقديم الطلبات سيبقى مفتوحاً للراغبين حتى نهاية العام القادم ليشمل خريجي عام 2021 بحيث سيتم فرز الخريجين المسجلين على بعض الجهات العامة للتدريب لديها عن طريق وزارة التربية ضمن برنامج دعم الخريجين الجدد.

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