٢٢ معمل كونسروة تنتج ٣٥ ألف طن «رب بندورة»

درعا - عمار الصبح

باشرت معامل الكونسروة في درعا عملها منذ مطلع شهر تموز الماضي وذلك بالتزامن مع وصول إنتاج محصول البندورة إلى ذروته في مثل هذا الوقت من العام، مستفيدة أيضاً من الارتفاع القياسي في درجات الحرارة الذي أدى إلى تسريع نضوج المحصول واستجرار هذه المعامل للفائض منه.

ويبلغ عدد معامل الكونسرة العاملة في المحافظة حسب تأكيد مدير صناعة درعا – المهندس عبد الوحيد العوض ٢٢ معملاً بطاقة إنتاجية تتراوح ما بين ٥٠ و٢٥٠ طناً يومياً، وذلك حسب عدد خطوط الإنتاج العاملة في كل معمل، وما أدخله أصحاب المعامل من تحديثات على خطوط الإنتاج، مبيناً أن الكمية المنتجة من مادة رب البندورة في المحافظة هذا العام تجاوزت حتى الآن ٣٥ ألف طن، وهي ذات جودة عالية ومصنوعة بمواصفات قياسية ومرغوبة في السوق الداخلية كما حققت ميزة تنافسية في الأسواق الخارجية.

وأوضح العوض أن عدد معامل الكونسروة في المحافظة كان في العام ٢٠١١ يتجاوز ٤١ معملاً، لكن ما يعوق عودة ما تبقى منها إلى العمل مجدداً هو حجم الدمار الذي تعرضت له سواء على مستوى الآلات أو البنية التحتية، إضافة إلى حصول تنازعات بين الشركاء وعدم وجود الملاءة المادية الكافية لدى كثيرين من أصحاب المعامل وخصوصاً مع ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، مشيراً إلى أن المديرية تقوم وبالتعاون مع الجهات المختصة في المحافظة بتزويد هذه المعامل بالمحروقات من « المازوت » أو «الفيول » بشكل نظامي وحسب المتوفر.

وتتركز مشكلات أصحاب معامل الكونسروة بعدم كفاية كميات المحروقات المخصصة لتشغيل خطوط الإنتاج بطاقتها القصوى، ما يضطرهم لاستجرار حاجة معاملهم بأسعار مضاعفة وذلك لضمان عدم توقف عجلة الإنتاج التي تمتد حتى شهر تشرين الثاني، إضافة إلى معاناتهم من ارتفاع تكاليف النقل التي زادت أضعاف ما كانت عليه في سنوات سابقة.

وتتجاوز المساحات المزروعة بمحصول البندورة في درعا هذا العام ٣٩٠٠ هكتار، فيما يصل الإنتاج حسب تقديرات مديرية الزراعة إلى ٤٨٠ ألف طن.

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