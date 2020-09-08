مخبر (عرطوز) قدرة على إنجاز مئة تحليل (BCR) يومياً

ريف دمشق _ عماد نصيرات

أكد مدير صحة ريف دمشق الدكتور ياسين نعنوس لـ (تشرين) أن مخبر كشف فيروس كورونا المتطور في بلدية عرطوز بريف دمشق والذي تم افتتاحه بالتعاون ما بين أحد أصحاب الأيادي البيضاء بالمحافظة المهندس سميح عباس صاحب شركة آية ومحافظة ريف دمشق سيعمل على تقديم خدمات كبيرة للذين يتعرضون للإصابة بفيروس كورونا وخاصة أن المخبر قد تم تزويده بثلاثة أجهزة (BCR) وهذه الأجهزة قادرة على تحليل نحو مئة حالة يومياً ومن الممكن تطوير هذا المخبر ليستوعب أكثر من ذلك خلال الفترة القادمة.

وكان وزير الصحة الدكتور حسن محمد الغباش ومحافظ ريف دمشق المهندس علاء منير إبراهيم افتتحا يوم أمس هذا المخبر الذي يهدف إلى تقديم خدمات أكبر للمواطنين والكشف بشكل أسرع عن فيروس كورونا وسيبدأ ممارسة أعماله اعتباراً من الأسبوع القادم ليخدم المواطنين بريف دمشق إضافة إلى تقديم الخدمات الصحية لدمشق والمحافظات الأخرى وسيقدم خدمات أخرى خلال المستقبل.

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