أزمة بنزين غير مسبوقة في السويداء و«الحرّ» بـ١٠٠٠ ليرة

السويداء - ضياء الصفدي

نقص كميات مادة البنزين الموردة إلى سورية بسبب الحصار الاقتصادي أدى إلى نقص الكميات الموزعة على المحافظات، فقد وصلت إلى محافظة السويداء أمس خمسة طلبات فقط، أي أقل من نصف الاحتياج الحقيقي للمحافظة، الأمر الذي ينسحب على كافة المحافظات السورية، إضافة إلى دور ضعاف النفوس الذين يركبون موجة الأزمات، ما يزيد من حدتها، حيث بادر البعض إلى تخزين المادة دون الانتباه إلى خطورتها، عدا عن ذهاب البعض الآخر لبيع مخصصاتهم في السوق السوداء بأسعار وصلت إلى ألف ليرة لليتر الواحد، وفي المقابل تم حرمان ثلاث محطات من مخصصاتها بسبب التمنع عن البيع والنقص بالكميات.

ولا يكفي الوقوف في طوابير السيارات أمام محطات الوقود في محافظة السويداء لمدة جاوزت في الأيام الأخيرة ١٥ ساعة ، بل يأتي شباب خارجون عن القانون ليصطفوا بسياراتهم العامة والخاصة أمامك بعد ليلة وضحاها من الوقوف على المحطة، وأي مواجهة قد لا تنتهي بعراك فقط، فمن الممكن أن تتعداه إلى إطلاق النار، هذا باختصار لسان حال من يقف على الدور منتظراً تعبئة سيارته بالوقود في محافظة السويداء.

إذ تعيش المحافظة منذ أيام أزمة غير مسبوقة وسط غياب الحلول ورغم تصريحات شركة «محروقات» بإرسال طلبات إضافية للمحافظات واتخاذ إجراءات لاحتواء هذه الأزمة ،إلا أن طوابير السيارات على محطات الوقود تفسر عدم وجود أي حل حتى الآن.

وأكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء فادي مسعود أنه تم حرمان ثلاث محطات في المدينة والريف بسبب التمنع عن البيع والنقص بالكميات، مشيراً إلى أن ثلاث محطات في مدينة السويداء توزع المادة اليوم وهي (المحروقات والفلاحين والجودة)، والمحافظة بحاجة إلى زيادة الكمية الموردة حالياً لسد استهلاكها من الوقود.

أزمة البنزين تزداد في المحافظة دون بوادر وحلول للتخفيف منها أو احتوائها، ومئات السيارات تصطف أمام محطات الوقود في رحلة شاقة فيها بعض المغامرات كما قال بعض ممن التقتهم «تشرين» أثناء تعبئة الوقود لسياراتهم ودراجاتهم النارية، وقال سامر غانم إنه حجز دوراً لسيارته أمس الساعة ١١ ليلا واليوم حتى الساعة ١١ نهارا بقي أمامه بحدود ٨٠ سيارة ليصل الدور إليه، ومن الممكن أن يصل دوره بعد نفاد الوقود إذ حدث ذلك معه في الماضي.

الشاب عمار أبو مغضب لفت إلى أن رحلة تعبئة البنزين فيها شيء من التسلية على حد تعبيره إذ أشار متهكما إلى البائعين الجوالين ممن يتعيشون بالقرب من طوابير السيارات فمن بائع القهوة والشاي إلى بائع الكعك والدخان وحتى تحويل الرصيد على الموبايل موجود ، مضيفا: تتعرف على أشخاص وأصدقاء المعاناة وتكوّن علاقات اجتماعية جديدة على محطة الوقود، مشيراً إلى أن الحلول بيد المسؤولين وبسيطة وأهمها منع تهريب البنزين خارج حدود المحافظة ، وضبط المحطات التي تشتري البطاقات من المواطنين ممن لا يستهلكون كل كمياتهم المخصصة في البطاقة لتبيعها لأصحاب بسطات الوقود في السوق السوداء.

ووجهت لجنة المحروقات الفرعية في محافظة السويداء، مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بعدم إفراغ مخصصات المحطات قبل قياس كمية البنزين في خزاناتها وإعادة القياس قبل البدء بالبيع مباشرة، والتأكد من الكمية المتبقية بعد التوزيع وفق الكميات القانونية، واتخاذ الإجراءات القانونية عند وجود أي مخالفة.

كما أكّدت لجنة المحروقات على إلزام المحطات بكاميرات المراقبة وتشغيلها بشكل مستمر وتأمين التغذية الكهربائية لها، إضافة إلى أن تأخذ اللجان المكلفة بمرافقة توزيع المحروقات دورها وعودة مؤازرة أعضاء مجلس المحافظة لها.

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