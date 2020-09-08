قلة الخردة ونقص الطاقة يربكان معمل حديد حماة

حماة – محمد فرحة

مازال نقص الخردة يؤرق معمل حديد حماة وقد أضيف إليه نقص الطاقة الكهربائية وارتفاع درجات الحرارة لتزيد طين الشركة ألف بلة وبلة.

وفي رده على سؤال عما إن كان هناك جديد في المعمل قال عبد الناصر محمد – مدير عام الشركة العامة لإنتاج الحديد والفولاذ: لا جديد يذكر.. همومنا هي نفسها .. بل هي هموم وهاجس كل الصناعيين في حماة متمثلة بنقص الطاقة الكهربائية وقلة المحروقات.

وأشار إلى أن نقص الطاقة الكهربائية وقلة المحروقات هما القاسم المشترك بين كل الصناعيين والمعامل، فمخصصات حماة من الطاقة توزع على الجميع وهي غير كافية، مضيفاً: إن أحد الصناعيين قبل أيام قال في اجتماع غرفة التجارة: خذوا معملي واعطوني خمسة ملايين شهرياً، فغياب المواد الأولية يشكل هاجساً وهماً للجميع، وخذ مثالاً مخصصاتنا من الخردة 2000 طن شهرياً فقط لا تكفي التشغيل أكثر من عشرة أيام بوردية واحدة مدتها ست ساعات، وأن المخصصات اليومية هي 250 طناً نعمل على التكيف معها وفقاً لبرنامج وخطة تتناسب مع هذه المخصصات.

وقال: إن طن الحديد بمليون و400 ألف ليرة ولكن نحن لا نصنعه فقط، بل نصنع البيليت ونبيعه للقطاع الخاص الذي يقوم هو بتصنيعه إلى حديد مبروم .

هامش وتعليق: نستغرب كيف يمنع استيراد الحديد المبروم وحصره فقط بالإنتاج المحلي وهو غير كاف ولا يغطي 40 بالمئة من حاجة السوق المحلية من المادة؟ بل إنه رغم كل ذلك لا استقرار في أسعار مواد البناء، فبعد أن تم رفع سعر كيس الإسمنت الواحد 1200 ليرة أصبح سعره في السوق السوداء وتحديداً من عند الحرفيين 8000 ليرة، ليطرح السؤال الكبير نفسه: لماذا تم رفع سعر الإسمنت لطالما المستفيد الأكبر هم باعة السوق السوداء؟ أسئلة تحتاج إلى جواب.

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