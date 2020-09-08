محلل مصري: قطع النظام التركي المياه عن أهالي الحسكة جريمة حرب

أكد الخبير والمحلل العسكري المصري اللواء طلعت مسلم أن جريمة قطع المياه عن أهالي محافظة الحسكة من قبل النظام التركي ورئيسه رجب أردوغان هي واحدة من جرائم كثيرة ومتتالية يرتكبها بحق الشعب السوري.

وقال مسلم: إن هذه الجريمة البشعة تستوجب تقديم مرتكبيها إلى المحاكمة الدولية لكونها جريمة ضد الإنسانية وجريمة من جرائم الحرب.

وبين مسلم أن هذه الجريمة تمر وسط تجاهل من المنظمات الإقليمية والدولية التي لم تحرك ساكناً لوقفها سوى إطلاق بعضها بيانات ضعيفة من دون اتخاذ أي إجراء حازم بحق النظام التركي.

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