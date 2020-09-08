لافروف يجدد قلق روسيا إزاء الوضع المتوتر في شرق المتوسط

جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الإعراب عن قلق بلاده من الوضع المتوتر في شرق البحر المتوسط والناجم عن مواصلة النظام التركي عمليات التنقيب الاستفزازية وغير القانونية عن النفط والغاز فى هذه المنطقة.

وخلال لقائه مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس في نيقوسيا اليوم قال لافروف وفقاً لموقع “روسيا اليوم” إننا مستعدون لتسهيل إقامة حوار عملي يقوم على المصالح المشتركة وعلى البحث عن حلول تكون عادلة وقائمة على القانون الدولي للوضع في شرق المتوسط.

وأضاف لافروف: إن البحث عن حلول وسط والبحث عن توازن المصالح هو السبيل الوحيد لحل مختلف المشاكل في أجزاء مختلفة من العالم، معرباً عن تأييد بلاده لتنفيذ القرارات التي تم اتخاذها في الأمم المتحدة من أجل استئناف واستكمال المفاوضات بشأن الوضع في جزيرة قبرص.

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