ليبيا.. العودة إلى مسار المفاوضات الفاشل!

مها سلطان

كما كان متوقعاً، تم تمديد المفاوضات الليبية- الليبية التي تستضيفها المغرب (في مدينة بوزنيقة- الرباط) إلى اليوم، وربما ليومين أو أكثر إذا ما اقتضى الأمر.

هذا التمديد لم يؤثر على النغمة التفاؤلية التي يطلقها المغرب منذ بدء المفاوضات الأحد الماضي لناحية أنها «ستكون مقدمة لاتفاقيات تنهي الأزمة الليبية» حسب تعبير وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في الجلسة الافتتاحية.

وربما ينطلق المغرب هنا من مسألة أنه كان له قصب السبق في استضافة أول مفاوضات “قادت إلى حكومة مُعترف بها دولياً” هي “حكومة” فايز السراج وفق اتفاق الصخيرات عام 2015.. وعليه فإن العودة ثانية إلى المغرب ربما “تحقق خرقاً ما”، والتمديد “ليس بالضرورة دليل فشل، قد يكون مؤشر على انطلاقة إيجابية اقتضت التمديد لاستكمال هذه الإيجابية”.

كلام جيد لولا أن هناك «لكن» كبيرة تخيّم على أجواء المفاوضات، تتمثل في:

1- إن الزمن دار بليبيا والليبيين دورة كاملة منذ اتفاق الصخيرات، انقلب معها الميدان والسياسات، واتسعت دائرة المتآمرين والمعتدين والمتدخلين والمتورطين، وباتت أحداث ليبيا تهدد بأن تكون بوابة لحرب أوسع تخرج عن الحدود الجغرافية لتدق أبواب الجوار والإقليم، من دون أن يستطيع أحد منعها، وربما هناك من يدفع باتجاهها في إطار تقسيم المنطقة وتقاسم ثرواتها.. وما بات يُسمى «صراع شرق المتوسط» فإن ليبيا أحد مناطقه الرئيسية ولن يستقيم الوضع فيها طالما هذا الصراع قائماً.

2- أن الحوار يتناول ثلاثة ملفات رئيسية: تقاسم المناصب السيادية، وهيكلة مؤسسات الدولة، وتثبيت وقف إطلاق النار. هذه الملفات تحتاج كل منها إلى مفاوضات لوحدها، عدا عن أن التفاوض الحالي في المغرب يتعامل بسذاجة -هكذا يبدو- مع مسألة الثقل الميداني ومكوناته، أو هو ربما يتعامل بتجاهل متعمد لهذه المسألة بدفع من بعض الأطراف، فيما المغرب ليس بعيداً عن ذلك إذا ما أخذنا بالاعتبار أنه على الخط ذاته مع “حكومة” السراج المدعوم من “إخوان” أردوغان- تركيا.

3- عطفاً على ذلك، كان هناك تحذير لم يأخذ نصيبه من الاهتمام وهو أن المفاوضات الحالية التي بادرت إليها المغرب ليست سوى «عملية إنقاذ» للسراج وحكومته التي باتت منبوذة من الليبيين، هذا من جهة.. ومن جهة ثانية لاحتواء الصراع الداخلي فيها والذي خرج عن السيطرة. وبالتالي فإن المفاوضات الحالية تمثل خديعة كبرى يقف وراءها المغرب مدفوعاً من تركيا (علماً أن المغرب يقدم نفسه كطرف محايد).. إذاً سيكون هناك في نهاية المطاف ما يعد «الصخيرات 2» ستحتفظ من خلاله تركيا بأوراقها في ليبيا، كما سبق وكان «الصخيرات 2015» بوابتها للتدخل وصولاً إلى احتلال ما تستطيعه من ليبيا من خلف عميلها السراج.

4- أيضاً عطفاً على ذلك، فإن المجلس الرئاسي الذي سيُعاد تشكيله سيكون مجلس “إخوان”، والحكومة الجديدة المقترحة ستكون حكومة “إخوان”، وهذا هو الهدف، أي ترميم «الشرعية» المتآكلة داخلياً وخارجياً (وأممياً) للسراج وحكومته. لكن الطرف الآخر لن يقبل بذلك وهو الذي يتفوق في الميدان بسيطرته على المناطق الإستراتيجية (النفطية).

5- ثم كيف يكون تفاوض ليبي- ليبي وهناك طرف ثالث يفرض أجندته الميدانية ويواصل إغراق ليبيا بالمرتزقة ويحشد عسكرياً ليل نهار تحضيراً لعدوان جديد يسطو من خلاله على أراض ليبية جديدة، ألم يكن من الأولى إدراج بند -ضمن التفاوض- يتعلق بتركيا ومرتزقتها ودورها العدواني في ليبيا؟

6- هناك من يرى أن المفاوضات الحالية ما هي إلا مضيعة للوقت في ظل الانشغال الأميركي بالانتخابات الرئاسية، وأنه بعد الانتخابات سيكون لليبيا حديث أميركي آخر، وأن مساراً مختلفاً في التفاوض سينطلق في ظل المقترحات الأميركية حول الهلال النفطي والمنطقة الآمنة (وسرت كعاصمة مؤقتة).. لكن تركيا لا تريدها مضيعة للوقت بل تسعى لتحصيل ما تستطيعه من مكاسب قبل أن تعود ليبيا إلى دائرة التركيز الأميركية.

ما سبق يعني أن المفاوضات الحالية ستنضم إلى سابقاتها في مسار طويل من التفاوض الفاشل، إلا إذا كان وراء الأكمة ما وراءها.. عندها لا بد من إعادة الحسابات وانتظار ما تحمله الأيام المقبلة.

بقي أن نلفت إلى مفاوضات أخرى برعاية أممية ستستضيفها جنيف في الـ17 من أيلول الجاري.. ولكن حتى الآن لا تفاصيل حولها: أطرافها، جدول أعمالها، علاقتها بالمفاوضات الحالية، المرجو منها، احتمالات الفشل والنجاح.. وما إلى ذلك.

كل هذا ولا أحد يقول لليبيين إلى متى استمرار التفاوض إذا كانت النتيجة الفشل، أو لنقل بيانات متفائلة «ناجحة» وتطبيق غير ملزم «فاشل».

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