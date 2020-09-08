(السورية للتجارة) تستأجر عقاراً منذ سنوات ولا تستخدمه!

منار الزايد

وقع المواطن خ.ح. مع المؤسسة الاستهلاكية في العام 1984، عقداً لتأجير عقار له وهو عبارة عن ثلاث محال تجارية كبيرة في مدينة معضمية الشام، واستمرت المحال بالعمل لبعد دخول الأحداث الأمنية للمدينة حتى الربع الأول من العام 2013، وهنا كان تحويل المؤسسة الاستهلاكية إلى (السورية للتجارة)، وبدأ صاحب العقار منذ أكثر من عام بمراجعة فرع (السورية للتجارة) في ريف دمشق للحصول على بدل الإيجار لعقاره عن السنوات السابقة، ولم يحصل على شيء وتقاذف المسؤوليات بين المكاتب كانت النتيجة الدائمة.

وطالب الأهالي المجاورين للصالة، والتي هي بحسب مسمى المؤسسة (مركز معضمية الشام رقم 3)، عدة مرات بفتح الصالة لكونهم يبعدون مسافة لا يستهان بها عن المركز رقم 2، ومضت على مطالبتهم أكثر من ثلاث سنوات، من دون جدوى ولم يرد عليهم أحد، وأصبحت المواد المدعومة حلم صعب المنال.

وبعد محاولة من صاحب العقار أرسل فرع (السورية للتجارة) في ريف دمشق إلى إدارتهم العامة، فاكساً بتاريخ 23/8/2020، حمل الرقم 578/676/ص، بين فيه أن العقار مستأجر منذ العام 1984 بقيمة 19250 ل.س. سنوياً وآخر صرف إيجار له كان عن الربع الأول من العام 2013، وطلبوا بالفاكس إعلامهم عن إمكانية الصرف منذ الربع الثاني من العام 2013، لغاية العام 2020. وأرسلت الإدارة العامة رداً على الفاكس المذكور بتاريخ 26/8/2020، حمل الرقم 1613/1076/4، طلب فيه بيان التاريخ الذي تم فيه إعادة فتح المركز مع بيان سبب إغلاقه بالتفصيل عن الفترة السابقة.

ورد فرع المؤسسة في ريف دمشق على الفاكس السابق بتاريخ 1/9/2020، بالفاكس رقم 606/170/ص، بينوا فيه أن المركز كان مغلقاً بسبب الأحداث الأمنية التي جرت في المنطقة سابقاً، وتم إعادة تأهيل المركز لأول مرة في العام 2017، وتم تجهيزه بشكل كامل عام 2019.

وهنا الموضوع يطرح عدة تساؤلات، لماذا لم يفتح المركز برغم أهميته ولمصلحة من يبقى مغلقاً ؟ وتعاقب على إدارة فرع الريف ثلاثة مديرين خلال عام واحد وأصدر كلاً منهم قراراً بفتح المركز إلا أن العاملين في المركز رقم 2 لم يلتزموا بالقرارات ولم يردوا عليها.

وإذا تماشينا مع الفاكس الأخير والذي بيّن أن المركز رقم 3 تم تجهيزه بشكل كامل في أواخر العام 2019، أي مضى أكثر من تسعة أشهر ولم يفعل المركز.

وللعلم هذه القضية بعلم السيد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك (رئيس مجلس إدارة المؤسسة السورية للتجارة) والسيد المدير العام للمؤسسة (السورية للتجارة) منذ أكثر من عام.

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