محافظة دمشق تزيل البسطات والتعديات على الأرصفة

بشرى سمير

حملات دائمة ومستمرة تقوم بها محافظة دمشق بين الفينة والأخرى لمعالجة ظاهرة البسطات وإشغالات الأرصفة والتعدي على الأملاك العامة سواء من أصحاب البسطات أو من أصحاب المطاعم إلا أن هذه الظاهرة لا تزال منتشرة وتزداد يوماً بعد يوم حيث لا تلبث المحافظة القيام بإزالة هذه المخالفات حتى يعاود أصحاب البسطات والأكشاك والمظلات إشغال الأرصفة من جديد وعرض بضائعهم بشكل أكثر من ذي قبل, ما يشوه المنظر الحضاري للمدينة ويعوق حركة المشاة، إذ تحولت أغلبية الأرصفة إلى أسواق للبسطات وخاصة بسطات البالة، واليوم تعود محافظة دمشق لتؤكد أنها مستمرة بحملاتها لإزالة كافة التعديات على الأرصفة والأملاك العامة وعلى لسان المهندسة ملك حمشو مديرة دوائر الخدمات في محافظة دمشق التي بينت أن المديرية تقوم بحملات لإزالة الإشغالات المخالفة للترخيص الممنوح لها أو غير المرخصة التي تسبب تشويهاً بصرياً في الشوارع وتحتاج متابعة من قبل ورشات إزالة الإشغالات في دوائر الخدمات بشكل دائم وتتم إزالة الإشغالات من المحاور الرئيسة للمدينة ويتم بعدها التوجه نحو الشوارع الفرعية .

كاشفة، أنه تم تنظيم 1977ضبط إشغال على الأملاك العامة من بداية العام الحالي وحتى تاريخه و المديرية تقوم بحملات يومية على مختلف قطاعات المدينة، وتتخذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين،، مشيرة إلى أنه سرعان ما تعود هذه البسطات إلى أماكن تموضعها، ما يستدعي تواجد دورية شرطة ثابتة ولمدة محددة، علماً أن المديرية رفعت مقترحاً إلى المكتب التنفيذي، لرفع غرامة الإشغال عن المتر المربع الواحد ليصبح 200 ليرة يومياً، كما تم اتخاذ قرار بمنع تجديد البسطات وسط المدينة، ونقلها إلى خارج المدينة .

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