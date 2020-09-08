دمشق- تشرين

حددت وزارة التربية تعليمات التسجيل لاختبار الترشح لامتحانات الشهادة الثانوية العامة بصفة دراسة حرة بفرعيها (الأدبي والعلمي) لدورة 2021م, بدءاً من يوم الأحد 4/10/2020م ولغاية يوم الثلاثاء 20/10/2020م

كما حددت الساعة العاشرة من صباح السبت 24/10/2020 موعداً للامتحان في المراكز المعتمدة من قبل مديريات التربية، ولمدة ثلاث ساعات لمواد الاختبار جميعها

للاطلاع على شروط التقدم والأوراق المطلوبة الدخول إلى صفحة الوزارة على الفيسبوك وموقعها الرسمي

ونرفق صورتين عن تعميم الوزارة.

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