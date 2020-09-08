أوروبا “الضعيفة” تسترضي أمريكا

هبا علي أحمد

بين قضية العميل المزدوج سيرغي سكريبال وابنته قبل عامين، وقضية المعارض الروسي أليكسي نافالني اليوم، سيناريو مكرر وقواسم مشتركة أهمها الوقوف الأمريكي خلف حملة الضغوط الممنهجة والمدروسة ضد روسيا، فأمريكا وراء الستار بينما الواجهة تتكفل بها الدول الأوروبية “العرجاء” فهي لا تستطيع الانفكاك من تحالفها مع واشنطن ولا رفع العصا بوجهها إلا ظاهرياً.

ما سبق ملخص ما يحدث في قضية نافالني حيث تتولى ألمانيا حملة الضغوط على روسيا خدمة لواشنطن، فيما يبدو أنه استكمالاً للحملة التي تولتها بريطانيا بقضية سكريبال، وذلك لإيجاد ذرائع ومسوغات لفرض عقوبات على روسيا والتأثير على اقتصادها هذا من الناحية الاقتصادية، وعلى دورها السياسي الفاعل والذي أسهم في تغير الموازين والمعادلات الدولية وتمكن من كسر الهيمنة الأمريكية هذا من الناحية السياسية.

السر الجديد الذي يكمن خلف الهجمة الجديدة على روسيا وتلفيق التهم الباطلة لها بتسميم نافالني، يرتبط في أحد أوجهه بالإعلان الروسي عن التوصل إلى لقاح ضد فيروس “كورونا” وما رافقه من غيظ واستياء غربي من روسيا بعد الإعلان، فالعقلية الغربية قائمة على فكرة الهيمنة في كل التفاصيل، وبعد أن سجلت روسيا هذا السبق الإنساني المهم جداً لابد -غربياً- من إثارة الغبار حول هذا الإنجاز لأن أمريكا الاستعمارية تريد، مع تدويل قضية نافالني، الحصول على إجماع دولي مضاد لروسيا، وكل ذلك ينضوي في سياق حرب غربية– أمريكية غير تقليدية ضد موسكو ، بدليل ما كشفته بيلاروس عن محادثة بين برلين ووارسو حول وضع نافالني، حيث قال ممثل ألمانيا في المحادثة: “إن تأكيد التسميم ليس مهماً جداً، لأن جميع الأساليب جيدة في الحرب!”.

ما يدعم ما سبق ذكره، أنه لا أدلة مادية ملموسة قدمتها ألمانيا بخصوص “تسميم” نافالني مايؤكد أن القضية مفبركة، ويمكن لمس ذلك من إشارة السفير الروسي لدى لندن أندريه كيلين إلى عدم قبول بلاده إلقاء اتهامات لا تدعمها الأدلة، وتسييس قضية ذات طابع طبي وقانوني، لافتاً إلى عدم جاهزية سلطات ألمانيا للإجابة على طلب رسمي وجهته إليها الأجهزة المعنية الروسية بشأن القضية.

ارتباطاً أيضاً بحملة الضغوط على روسيا، يحرك الغرب المعارضة في بيلاروس دفعاً إلى إيجاد البديل “المفيد” أوروبياً، أي بما يخدم المصالح الأوروبية للتضييق على روسيا في تكرار لسيناريو أوكرانيا، وبالتالي إيجاد قاعدة متقدمة لـ”ناتو” وأمريكا من خلفه “للنفاذ” إلى روسيا وزعزعة أمنها واستقرارها، وهو تماماً ما يراد منه عبر سعي “ناتو” إلى مواجهة الحرب الباردة كما ذكر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.

بعيداً عن التبريرات، فأوروبا عموماً وألمانيا خصوصاً واقعة بين نارين، نار إرضاء واشنطن ونار المحافظة على مشاريع الغاز الروسية، ولابد من إرضاء واشنطن عبر تفعيل الضغوط على روسيا مع عدم المساس بمشاريع الغاز لأن ذلك من شأنه أن يهدد أمن الطاقة لألمانيا وأوروبا، حيث تحتاج ألمانيا لإمدادات غاز ثابتة من روسيا من دون مواجهة أي تقلبات أو صعوبات وبتكلفة أقل.

أما أمريكا القابعة خلف كل التفاصيل، فغايتها “تهميش” روسيا في سوق الغاز وتشويه سمعتها كمورد للوقود الأزرق، لمصلحة زيادة قدرة الغاز المسال الأمريكي على المنافسة، كما يرى مراقبون.

الواضح الآن أن أوروبا أضعف من أن توازن أو تجمع بين الحفاظ على علاقتها مع واشنطن، وبين الاتجاه لتكوين علاقات خارج النسق الأمريكي، فأوروبا التي عارضت أمريكا مؤخراً في مجلس الأمن الدولي، على ما يبدو تلجأ اليوم لنيل الرضا الأمريكي على حساب روسيا وبذلك تنفرط خدعة “التمايز” الأوروبي عن الولايات المتحدة.

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