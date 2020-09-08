الجيش يشارك في إخماد حريق صلنفة – الغاب

حماة - علي شاهر أحمد

بدأت مجموعات من الدفاع الوطني و القوات الصديقة تشارك بإخماد حريق صلنفة – الغاب.

و أكد المهندس علاء عليشة مدير الحراج في الهيئة العامة لإدارة و تطوير الغاب أن مجموعة من الدفاع الوطني و القوات الصديقة تشارك بإخماد نيران حريق صلنفة _الغاب في منطقة وادي السرجان شمال غرب شطحة منذ يوم أمس، لافتاً إلى وصول مجموعات جديدة من هذه القوات اليوم للمشاركة بإخماد الحريق .

هذا و تتوفر فرصة في الوقت الحالي لإيقاف تقدم نيران الحريق نحو الجنوب قبل و صولها إلى طريق شطحة _جوبة برغال في حال لم يتم إخماد النيران في موقعها الحالي( وادي السرجان ) لكون الطريق يشكل خط نار يوفر إمكانية لتدخل العدد الكافي من سيارات الإطفاء في إخماد الحريق و هذا يتوقف على توفير عدد إضافي من الاطفائيات, حيث تم زج كل الإطفائيات المتوفرة في عمليات الاخماد الجارية الآن.

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