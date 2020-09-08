تستمر درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية في المنطقة الساحلية و7 إلى 9 درجات مئوية في باقي المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بامتداد مرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو شديد الحرارة وصحواً بشكل عام وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتميل درجات الحرارة غداً للانخفاض مع بقائها اعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 8 درجات مئوية في أغلب المناطق ويكون الجو حاراً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام …

الثلاثاء الأربعاء الخميس دمشق 41 /23 39 /23 39 /22 القنيطرة 38 /22 37 /20 37 /19 درعا 40 /22 39 /22 39 /21 السويداء 38 /23 37 /22 37 /22 حمص 40 /23 39 /22 39 /21 حماة 42 /24 40 /23 40 /22 الحسكة 43 /25 42 /24 42 /23 اللاذقية 33 /25 33 /24 33 /23 طرطوس 33 /23 33 /24 33 /23 حلب 41 /24 40 /23 40 /24 ادلب 40 /22 39 /23 39 /22 دير الزور 43 /28 42 /20 42 /27 الرقة 42 /25 41 /18 41 /25

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