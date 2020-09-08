طرطوس تضع لمساتها الأخيرة لتوزيع الخبز على (الذكية)

طرطوس -رفاه نيوف

تضع محافظة طرطوس اللمسات الأخيرة لبدء عملية توزيع الخبز التمويني للمستهلكين وفق البطاقة الذكية وأكد بيان عثمان- عضو المكتب التنفيذي المختص في محافظة طرطوس أنه سوف يتم إطلاق بيع الخبز عبر (الذكية )قريباً جداً بعد إنجاز ٩٠٪ من شروط تطبيقها وقد انتهت المحافظة من دراسة المعتمدين وتوزعهم وسيتم توزيع ١٠٠٠ جهاز قارئ للبطاقة الذكية في طرطوس ١٥٠ جهازاً مخصصة للأفران، و٨٥٠ جهازاً ستوزع على المعتمدين في كل أرجاء المحافظة بما يضمن وصول المادة إلى كافة المواطنين بيسر وسهولة.

وأضاف عثمان :إن المحافظة وضعت أسساً و معايير لمن سيعتمد في توزيع الخبز وأعطت الأولوية لذوي الشهداء والجرحى، مشيراً إلى أنه سيتم خلال المرحلة الأولى تزويد المواطن بالكمية التي تغطي احتياجه اليومي وهنا تقع على المواطن مسؤولية ضبط احتياجه اليومي من دون إسراف، إضافة إلى ضرورة تعاونه مع الجهات المعنية ومع نفسه من ناحية تدقيق الكمية المطلوبة من قبله من خلال القسيمة التي تقطع عبر الجهاز القارئ وتعطي الكمية المطلوبة وسعرها وبهذا يمكننا إيصال الخبز لمستحقيه وضبط عمليات تهريب الدقيق وبيعه في السوق السوداء.

من جهته أكد المهندس حسان حسام الدين -مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس أن جهوداً حثيثة بذلتها محافظة طرطوس مع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك لجمع البيانات اللازمة والتحضيرات اللوجستية لإطلاق مشروع توزيع مادة الخبز التمويني على البطاقة الذكية قريباً وتم تكليف رؤساء الوحدات الإدارية بتسمية المعتمدين كل في منطقته بالتعاون مع جميع الفعاليات المحلية والأهلية وأعطيت الأولوية لأسر الشهداء وجرحى الجيش العربي السوري وبانتظار اكتمال هذه الإجراءات ليتم إطلاق المشروع بعد إعلان موعده.

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