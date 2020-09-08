تنفيذ مشروعات في ١٤ وحدة إدارية في ريف حلب

حلب - محمد حنورة

قال الدكتور كميت عاصي الشيخ_ عضو المكتب التنفيذي لمحافظة حلب : حرصاً من محافظة حلب على تحقيق الإنماء المتوازي تم تخصيص المبالغ كلها من الميزانية المستقلة للأحياء المحررة ( الشرقية ) في مدينة حلب، كما خصص 2,5 مليار ليرة لريف المحافظة المحرر وشمل تنفيذ مشروعات فتح طرقات وترحيل أنقاض وصرف صحي وتعبيد في 14 وحدة إدارية من جزرايا جنوباً إلى بيانون شمالاً وصولاً إلى أورم غرباً وهذا المبلغ إعانة من الحكومة تم تخصيصها خلال زيارة الحكومة لمحافظة حلب خلال شهر شباط الماضي .

مضيفاً إنه تم تنفيذ مشروعات من إعانة خاصة من الحكومة للأحياء المحررة حديثاً ( الغربية ) وهي فتح طرقات وترحيل أنقاض وتعبيد وتأهيل مدخل مدينة حلب الغربي على اتوستراد حلب دمشق، وتقوم المديريات الخدمية التابعة لمجلس مدينة حلب وعددها 11 مديرية بتنفيذ مشاريع تزفيت طرق وشوارع في الأحياء التي تقع ضمن نطاق عملها وبمتوسط 80- 100 ألف متر مربع من الإسفلت لكل مديرية .

طباعة