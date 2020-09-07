كيلين: الاتهامات الموجهة لموسكو بشأن نافالني غير مقبولة

رفض السفير الروسي لدى بريطانيا أندريه كيلين الاتهامات الموجهة لبلاده بشأن تسميم المعارض أليكسي نافالني ووصفها بأنها (غير مقبولة)، مشيراً في الوقت ذاته إلى التزام موسكو بمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية.

وجاء في بيان للسفارة الروسية في لندن أوردته وكالة سبوتنيك اليوم “خلال لقاء بين السفير الروسي والمدير العام لوزارة الخارجية البريطانية توماس درو في مقر وزارة الخارجية البريطانية أثار الجانب البريطاني موضوع نقل أليكسي نافالني إلى المشفى ودعا إلى إجراء تحقيق في الحادث”.

وأضاف البيان إن الجانب الروسي أشار إلى عدم قبول الاتهامات التي لا أساس لها وتسييس القضية وهي مسألة لها طبيعة طبية وقانونية بحتة، معرباً عن اهتمام بلاده بكشف جميع الحقائق المتعلقة بهذا الحادث.

وفيما يتعلق بافتراضات تسميم نافالني بمادة كيميائية محظورة أكد كيلين التزام روسيا بواجباتها تجاه معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت أول أمس أنها تراقب البيانات المعادية لروسيا بشأن الوضع الصحي لحالة نافالني وخاصة بعد ما ورد في بيان مشترك صدر بهذا الشأن عن وزيري الخارجية الألماني هايكو ماس والفرنسي جان إيف لودريان.

وكانت طائرة نقلت المعارض الروسي نافالني إلى برلين في الثاني والعشرين من الشهر الفائت لمواصلة علاجه حيث لا يزال في غيبوبة إلا أن الأطباء الألمان أكدوا أنه لا يوجد حاليا خطر يهدد حياته.

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