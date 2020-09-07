بكين تستنكر تهجم إسبر على الجيش الصيني

انتقدت وزارة الدفاع الصينية بشدة تهجم وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر عبر مقال صحفي على جيش التحرير الصيني مؤكدة أن الاتهامات التي ساقها “لا أساس لها”.

وكان إسبر نشر مقالا نهاية الشهر الماضي بعنوان “البنتاغون مستعد للصين” قال فيه إن جيش التحرير الشعبي ليس جيشا يخدم الأمة ولكنه ينتمي للحزب الشيوعي الصيني ويخدمه.

وقال رن قوه تشيانغ المتحدث باسم الوزارة الصينية في مؤتمر صحفي اليوم نقلته شينخوا: “هذا المقال مليء بعقلية الحرب الباردة والتحيز الأيديولوجي ويشوه دون أساس صورة جيش التحرير الشعبي ويختلق ما يسمى التهديد الصيني العسكري”.

وأضاف إن الحقائق تثبت أن أي محاولة لقطع العلاقات الوثيقة بين الجيش الصيني والشعب مصيرها الفشل مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه: “منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية في العام 1949 لم تبدأ الصين أبدا حربا أو تحتل ولو شبرا واحدا من أراضي دولة أخرى” ومؤكدا أن تطوير القوات المسلحة الصينية “يسهم في نمو قوات السلام العالمية”.

ووصف المتحدث محاولات الولايات المتحدة تصعيد التوترات الإقليمية وزرع الشقاق بين الصين ودول أخرى في المنطقة “بالأمل الكاذب”.

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