الصحة العالمية: الهند تجري محادثات للانضمام لبرنامج كوفاكس للقاحات
قال بروس إلوارد المستشار في منظمة الصحة العالمية اليوم إن المنظمة تجري محادثات مع الهند بشأن انضمامها لبرنامج توفير اللقاحات العالمية المعروف باسم “كوفاكس”.
ونقلت رويترز عن إلوارد قوله خلال إفادة صحفية في جنيف “الهند مؤهلة بالتأكيد مثل بقية دول العالم للمشاركة في كوفاكس والمناقشات جارية بهذا الخصوص وسنرحب بمشاركتها لأن لديها خبرة كبيرة في هذا المجال”.
وتقود المنظمة والتحالف العالمي للقاحات والتحصين “جافي” برنامج كوفاكس الذي يهدف إلى المساعدة في شراء وتوزيع جرعات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بشكل عادل على مستوى العالم الا ان بعض الدول التي أمنت الحصول على إمداداتها عن طريق اتفاقات ثنائية ومنها الولايات المتحدة قالت إنها لن تنضم لكوفاكس.
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