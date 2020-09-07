147 خرقاً جديداً للعدوان السعودي في الحديدة

ارتكبت قوى العدوان السعودي 147 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق بالحديدة قوله: “من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية قرب شارع الخمسين وحيس وإلقاء قذائف متفجرة من طائرة تجسسية على شارع الخمسين”.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.

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