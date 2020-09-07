تأهل 203 طلاب إلى اختبار القبول الثاني الخاص بالمركز الوطني للمتميزين

تأهل 203 طلاب من متفوقي شهادة التعليم الأساسي دورة 2020 إلى اختبار القبول الثاني الخاص بالمركز الوطني للمتميزين بعد نجاحهم في اختبار القبول الأول الذي جرى في المراكز المخصصة بمديريات التربية في المحافظات في الثاني من الشهر الجاري وتقدم له 2013 طالباً.

ودعت هيئة التميز والإبداع في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الطلاب الناجحين في اختبار القبول الأول إلى مراجعة دائرة التعليم الثانوي في مديريات التربية بمحافظاتهم لتنسيق زيارتهم للمركز من أجل إجراء الاختبار الثاني الذي سيقام بمقر المركز الوطني للمتميزين بجامعة تشرين في اللاذقية على مدى ثلاثة أيام في الـ 13 والـ 14 والـ 15 من أيلول الجاري ويتضمن مقابلة لقياس وتقييم الجوانب والقدرات والسمات الشخصية للطلاب.

وذكرت أنه سيتم استقبال الطلبة المتأهلين من جميع المحافظات يوم السبت الـ 12 من أيلول في مركز المتميزين باللاذقية باستثناء المتأهلين من محافظتي اللاذقية وطرطوس حيث يتوجب حضورهم في الـ 13 من الشهر الجاري مبينة أن مديريات التربية في المحافظات ستتولى مهمة إحضار وإعادة الطلبة المتأهلين من محافظاتهم إلى اللاذقية وبالعكس.

ولفتت الهيئة إلى أن المركز سيتكفل بالإقامة والإطعام للطلبة المشاركين بالاختبارات طيلة أيامها حيث أعدت إدارة مركز المتميزين للطلبة المشاركين برنامجاً علمياً وثقافياً وفنياً ومجموعة من الأنشطة في أيام الاختبارات.

وأوضحت أن نتائج الاختبار الثاني ستعلن يوم الثلاثاء الـ 15 من أيلول ويبقى المتأهلون في مركز المتميزين لخوض اختبار القبول الثالث والأخير والمقرر الساعة الـ 9 من صباح الأربعاء الـ 16 من الشهر الجاري ويتضمن اختباراً ثانياً لقياس قدرة الطالب على التفكير الرياضي المنطقي في العلوم الأساسية.

وكان اختبار القبول الأول استمر ثلاث ساعات وتضمن مسائل وأسئلة مؤتمتة في التفكير الرياضي المنطقي ضمن اختصاصات الرياضيات والعلوم العامة “الفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء” بإشراف اللجنة العلمية المركزية في هيئة التميز والإبداع.

وأحدث المركز الوطني للمتميزين عام 2009 ويعتمد أسلوباً مختلفاً بإعطاء المنهاج العلمي عن طريق التعليم الإلكتروني والتعاوني والبنائي وإقامة محطة تقييمية في ختام كل جلسة علمية إضافة إلى تركيزه على المنهاج نصف المفتوح حيث يعد الكتاب المدرسي أحد المصادر العلمية للطالب يستكمله بجمع بقية المعلومات من المراجع العلمية المعتمدة في المركز مع وجود إشراف أكاديمي من جامعة تشرين.

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