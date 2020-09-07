وزارة السياحة تصدر نتائج الدورة الثانية الإضافية لامتحانات الثانوية المهنية الفندقية
أصدرت وزارة السياحة اليوم نتائج الدورة الثانية الإضافية لامتحانات الشهادة الثانوية المهنية الفندقية دورة عام 2020.
وأشارت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه إلى أن نسبة النجاح بلغت 98.78 بالمئة لافتة إلى أنه يمكن الاطلاع على النتائج من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
وكانت امتحانات هذه الدورة بدأت في التاسع عشر من الشهر الماضي وانتهت في الحادي والثلاثين منه.
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