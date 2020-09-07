وفاة شخص وإصابة آخر دهساً بقاطرة سككية

اللاذقية_ آلاء هشام عقدة

بين المهندس عدنان بيطار مدير السكك الحديدية في اللاذقية لـ«تشرين» أنه عند الساعة (11,50) دقيقة صباح اليوم صدمت قاطرة تدوير على ممر الشركة العامة للبناء والتعمير على سكة الحديد المحاذية لطريق اللاذقية – حلب دراجة نارية تقل شخصين ,ما أدى لوفاة أحدهما على الفور بينما نقل الآخر إلى المشفى لتلقي العلاج.

وأضاف بيطار أن هذا الممر عليه حراسة من قبل شركة البناء والتعمير ومن قبل مديرية فرعنا ورغم تنبيه الحراس سائق الدراجة لضرورة التوقف نظرا لقدوم قاطرة إلا أنه لم يكترث وأصر على العبور وتجاوز الممر.

وأكد بيطار أنه تم على الفور إرسال لجنة التحقيقات الخاصة مع الفنيين إلى مكان الحادث وتم تنظيم الضبط اللازم من قبل الوحدات الشرطية التي ستعمل على استكمال التحقيقات.

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