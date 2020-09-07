حريق جديد يطال الثروة الحراجية والأشجار المثمرة في عين حلاقيم بريف حماة

شب حريق جديد في أراضي ناحية عين حلاقيم في منطقة مصياف بريف حماة وتكافح فرق الإطفاء مع الأهالي حالياً للسيطرة عليه بعد أن أتى على آلاف الدونمات من الثروة الحراجية والأشجار المثمرة.

وذكر رئيس مجلس بلدة عين حلاقيم راغب كوسا بتصريح لمراسل سانا أن الحريق امتد إلى غابات عين حلاقيم من أراضي بلدة عين شمس المجاورة من جهة الغرب مشيراً إلى أن الرياح الشديدة ووعورة تضاريس المنطقة ساهمتا في اتساع نطاق النيران بسرعة ويجري حالياً فتح خطوط نار لعزل بعض منازل الناحية عن الحريق الذي يزحف باتجاهها.

وأوضح مدير ناحية عين حلاقيم أن حريق عين شمس اندلع أمس وامتدت نيرانه صباح اليوم إلى أراضي عين حلاقيم محذراً من امتداد النيران إلى الأحراش الواقعة باتجاه قرية حزور من جهة الجنوب والجنوب الغربي ومشيراً إلى أن عمليات إخماده تتطلب تعزيزات إضافية بطواقم وآليات الإطفاء نظراً لضخامته وضراوة النيران.

من جهتهم رأى عدد من أهالي عين حلاقيم أن انشغال فرق الإطفاء بمناطق أخرى وسرعة وتقلب الرياح أديا إلى اتساع جبهة النيران التي زحفت إلى غابات وحراج الناحية من بلدة عين شمس من جهة الغرب.

كما اندلع حريق آخر في الحراج الواقعة بالقرب من مبنى مجلس بلدة وادي العيون وما ساعد في سرعة إخماده وجود صهريج مياه قريب فضلا عن مشاركة الأهالي الفاعلة في عمليات الإخماد وفقاً لما ذكره رئيس مجلس البلدة عباس حسن.

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