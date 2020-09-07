اعتقال أحد أهم المطلوبين من إرهابيي (داعش) في بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية اليوم اعتقال أحد متزعمي تنظيم (داعش) الإرهابي في العاصمة بغداد.

وجاء في بيان صدر عن المديرية وفق ما نقل موقع السومرية نيوز “مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السادسة واستخبارات اللواء 24 تمكنت بكمين محكم في منطقة (أبو غريب) من اعتقال المسؤول العسكري الجديد لما يسمى قاطع جنوب بغداد”.

وأشار البيان إلى أن الإرهابي المعتقل شارك بالهجوم على الفوج الأول للواء 54 قبل فترة وأصيب أثناء مشاركته في القتال ضد القوات الأمنية إبان معارك التحرير وهو من أهم المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب.

وكانت القوات العراقية قضت في وقت سابق اليوم على اثنين من إرهابيي تنظيم (داعش) وألقت القبض على أربعة آخرين خلال عمليتين في محافظتي كركوك والأنبار.

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