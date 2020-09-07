أجواء شديدة الحرارة بشكل عام وسديمية في المناطق الشرقية والبادية

تبقى درجات الحرارة غداً أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية في المنطقة الساحلية و6 إلى 8 درجات مئوية في باقي المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بامتداد مرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو شديد الحرارة وصحوا بشكل عام وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…

دمشق 41/24 المنطقة الجنوبية 40/24 المرتفعات الجبلية 34/21 المنطقة الوسطى 41/24 المنطقة الساحلية 32/24 المنطقة الشمالية 41/24 منطقة الجزيرة 43/23 المنطقة الشرقية 44/26 منطقة البادية 41/25

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