صدور نتائج امتحانات الثانوية المهنية النفطية للدورة الامتحانية الثانية
أصدرت وزارة النفط والثروة المعدنية اليوم نتائج امتحانات الشهادة الثانوية المهنية النفطية للدورة الامتحانية الثانية في كل من حمص وبانياس ورميلان لعام 2020.
وأشارت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه إلى أنه يمكن الاطلاع على النتائج من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
وكانت امتحانات الدورة بدأت في الـ 22 من آب الماضي وانتهت في الحادي والثلاثين منه.
يذكر أن الناجحين في الثانوية المهنية النفطية يتم قبولهم جميعاً في المعاهد التقانية للنفط والغاز التابعة لوزارة النفط.
وتلتزم الوزارة بتعيين جميع خريجي المعاهد التقانية النفطية في الجهات التابعة لها.
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