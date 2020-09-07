آخر تحديث: 2020-09-07 18:16:59
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بوريسوف: تربط بين روسيا وسورية علاقات شراكة في مختلف المجالات ونبذل قصارى جهدنا لتعزيزها

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