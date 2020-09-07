نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم خلال مؤتمر صحفي مع نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: الوفد الروسي أجرى لقاء مثمراً مع السيد الرئيس بشار الأسد شمل مختلف جوانب التعاون الثنائي والوضع السياسي في سورية والمنطقة

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الاثنين 19 محرم 1442 الموافق لـ 07 أيلول 2020
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عرنوس يبحث مع بوريسوف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية
المعلم وبوريسوف ولافروف .. تأكيد على علاقات الشراكة وتعزيزها في جميع المجالات
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أثينا تعلن عزمها تعزيز قدرات جيشها على خلفية التوتر مع أنقرة
بيلاروس: تم وضع المدفعية والدبابات الاحتياطية في حالة تأهب قصوى
قضية "هواوي".. ودبلوماسية بكين الهادئة
"غلوبال ريسيرش": "إسرائيل" الرابح الحقيقي في الانتخابات الأمريكية
الاتحاد الأوروبي يحذر صربيا من نقل سفارتها في كيان الاحتلال الإسرائيلي إلى القدس المحتلة
لافروف: قلقون من استمرار الأزمات في شرق المتوسط