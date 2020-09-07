آخر تحديث: 2020-09-07 18:16:59
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نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم خلال مؤتمر صحفي مع نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: الوفد الروسي أجرى لقاء مثمراً مع السيد الرئيس بشار الأسد شمل مختلف جوانب التعاون الثنائي والوضع السياسي في سورية والمنطقة

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