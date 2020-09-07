إخماد حريق في شارع الحوض بمدينة ديرالزور

ديرالزور – مالك الجاسم

أخمد عناصر فوج إطفاء ديرالزور وعناصر الدفاع المدني صباح اليوم حريقاً شب بمنزل سكني يقع في الطابق الثالث في شارع الحوض في مدينة ديرالزور.

وأكد عامر المغير من فوج إطفاء ديرالزور أنه فور تلقي البلاغ تم التوجه إلى مكان الحريق وبالتعاون مع عناصر الدفاع المدني تمت السيطرة على ألسنة النيران قبل امتدادها إلى المنازل المجاورة واقتصرت الأضرار على الماديات.

بدوره أكد أحمد الصافي قائد فوج إطفاء ديرالزور بأن عناصر الفوج على أتم الجاهزية للتعامل مع أي طارئ فيما يخص الحرائق والغرق، وفي حال تلقي أي اتصال لا تستغرق الاستجابة سوى دقائق معدودة لنكون في المكان.

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