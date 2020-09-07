الطليعة بطل دوري كرة اليد للناشئين

زاهر بدران

توج فريق نادي الطليعة في ختام منافسات الدور النهائي لدوري كرة يد الناشئين الذي استضافته المحافظة في صالة ناصح على مدى ثلاثة أيام بمشاركة أربعة أندية بعد فوزه في جميع مبارياته وجمع 9 نقاط, وحل ثانياً جاره النواعير وجمع 6 نقاط, والاتحاد ثالثاً وجمع 3 نقاط, وحل بالمركز الأخير دير عطية بلا نقاط, وبذلك حافظت فرق حماة على الصدارة

وكانت المستويات في هذه البطولة من خلال طابقين, كما أظهرت البطولة مواهب واعدة سيكون لها مستقبل مميز إذا ما أعدت صحيحاً للمشاركة في تصفيات كأس آسيا التي تقام في آذار القادم 2021 والذي كان مفترضاً أن يقام في العام الجاري وتأجل بسبب جائحة كورونا.

طباعة