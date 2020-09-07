حوار : سلام الفاضل

“صباح الخير دمشق” لازمة موسيقية تطالع أسماعنا كل صباح، حينما نهفو إلى مذياعنا المركون بجانب فنجان قهوة الصباح لنحاوره ويحاورنا بصوت ألفناه، وأحببناه، وتبعنا ظهوره بدءاً من إذاعة دمشق، إلى إذاعة مونت كارلو، ثم إذاعة الشرق، وأخيراً إذاعة شام إف. إم. هي إعلامية فذّة، ذات بصمة صوتية خاصة تنقلنا عبرها نحو عوالم من ضوء ونور، اتخذت الإعلام رسالة فكانت خيرَ رسول، وحملت سورية في قلبها فكانت سفيرتها نحو عوالم الفكر والثقافة والجمال. إنها الإعلامية هيام حموي ذات الصوت الحاني، والحضور الشفيف، التقتها “تشرين”، وكان معها الحوار التالي:

حفيدة ثروت خانم

* ثروت خانم التي اشتهرت بصوتها الجميل، وعزفها على العود، والتي كان صالونها الأدبي يستقبل أهم الفنانين العرب؛ هي جدّتُك.

حديثنا عن أبرز المحطات مع الجدّة؟ وهل كان للشخصيات التي التقيتها في صالونها الأدبي دور في بلورة شخصيتك لاحقاً؟؟

الواقع أن ما كان له أبرز الأثر في بلورة شخصيتي لاحقاً؛ هو كوني نشأت في بيئتين رائعتين، ما بين حلب ودمشق، فشهور المدرسة كنت أنهل خلالها من مياه حلب وثقافتها، بكل ما فيها من أصالة وطرب، أما فترات الإجازة الصيفية فكنا نمضيها في بيت جدي، البيت الدمشقي العريق بأرض “دياره ” وأشجاره المثمرة والعطرة.. الليمونة والنارنجة والياسمينة، وباقي المفردات الشامية الغالية على قلوبنا، وطبعاً سيدة المكان، ثروت خانم، المرأة النادرة التي طبعت بظُرفها وموهبتها الهائلة كل من أتيح له أن يلتقيها عن قرب.. فكيف للطفلة، وفيما بعد للمراهقة، ألّا تتأثر بهذه الأجواء؟ الذكرى التي لا يمكن أن تغيب عن بالي كانت ذات يوم من أيام فترة الوحدة مع مصر، حين دخلت إلى الصالون، أو “الصالية” كما كانت تسمى، لأقدّم القهوة للضيوف، فإذا بمجموعة الأصدقاء، تتوسطهم ثروت خانم، ينصتون بما يشبه الخشوع للشاعر الكبير أحمد رامي يروي قصة حبه لأم كلثوم، وقد جلس على مقربة منه الشاعر الكبير الآخر صالح جودت، وحالة الانبهار على كل الوجوه… شعرت لحظتها أن صينية القهوة ضرب من النشاز وسط هذه السمفونية البديعة.. فما كان من سيدة الصالون إلا أن أشارت لي بعدم الحركة.. وانتظرنا أن ينهي الشاعر إلقاء كلمات أغنيته “جددت حبك ليه” واستأذنتْه ُ بتقديم فناجين القهوة للحضور… ولي أن أستعير هنا من رامي الشاعر عبارته: “كيف أنسى ذكرياتي؟”.

* حلمتِ بالعمل في السلك الدبلوماسي، لكنك عملتِ في مهنة الإعلام. ما الذي دفعك إلى استبدال حلمك؟ وإن خُيّرت الآن بين العملين هل ستختارين العمل الإعلامي مجدداً؟

أنا لم أستبدل حلمي، القدر هو الذي فرض المسيرة، وأنا اقتنعت بأن الهدف الأسمى هو خدمة بلدي.. كنت أظن أن خدمة الوطن تكون أساساً في نقل صورته الحقيقية إلى من يجهلونها، أو أولئك الذين يحاولون تشويهها، لكن فيما بعد تأكدت أنه يمكن خدمة الوطن من خلال كل المهن.. شرط أن نُتقن العمل ونؤديه بكل ما أوتينا من إخلاص. وهذا المبدأ اعتمدته في كل عمل قمت به أو أقوم به. أما إذا خيُرت الآن بين العملين، فسأكون محتارة إلى أقصى حد، فبقدر ما أعشق المهنة الإذاعية، أظن أنه من دواعي الفخر والاعتزاز أن ينتمي المرء لفريق الدبلوماسيين السوريين المبدعين في مختلف المحافل الدولية. على كل حال فات الأوان الآن لطرح مثل هذا الخيار، مما يوفر عليّ مشقة الحيرة بين مجالين أثيرين.

فن الاندماج بالنص المقروء

* حملتِ سورية في صوتك أينما حللتِ. ولكن ماذا حملتِ من كل إذاعة عملت بها؟ ولنبدأ مع إذاعة دمشق…؟

إذاعة دمشق هي أمي الإذاعية، التي علّمتني أبجدية الفن الإذاعي، كما لقّنتني فن الاندماج بالنص المقروء لإيصاله سليماً، دقيقاً، واضحاً، مفيداً، للمتلقي، وفيها كسرت رهبة البث المباشر.

في إذاعة مونت كارلو طوّرت الأدوات التقنية التي تساعد على الابتكار، وأدركت أهمية إجادة “المونتاج” في التسجيلات، لاكتشاف أخطاء اللاوعي، كما اكتشفت أهمية التدقيق في كل معلومة، أو خبر للحصول على ثقة المتلقي، أي باختصار تعلّمت الإعداد الجيد، حتى في الارتجال!! أما في إذاعة الشرق فقد كانت فرصة رائعة لزيارة سورية من خلال البث المباشر في أمسيات معرض دمشق الدولي، حيث اتيحت لي فرصة اكتشاف المستجدات الفنية والثقافية السورية التي كانت في أوج نهضتها خلال سنوات التسعينيات.. كل هذه الخبرات المتراكمة عدت بها عام 2007 لأقدمها في إطار فيروزي ذهبي عبر أثير إذاعة ” شام إف. إم..” وبهذه المناسبة، أعود وأشكر القدر الذي أعادني إلى الوطن لأكون مع أبنائه في محنة الحرب التي يتعرّض لها منذ سنوات.

* ما هي العلاقة السحرية التي تجمعك مع المايكروفون؟؟ وهل سحره هو من سرقك بعيداً عن كاميرا التلفزيون؟

قناعتي في ممارسة الإعلام هي إيصال مادة مفيدة أو ممتعة، أو الاثنتين معاً، وقد لاحظت منذ البداية أن الصورة تسرق انتباه المتلقي عن المضمون، فينشغل بتفاصيل المذيع، أو المذيعة عن متابعة المادة الأساسية، اللهمَّ إلا إذا كانت الصورة في خدمة الموضوع، وفي الكثير من الأحيان يتغاضى العاملون في هذا المجال عن الصورة الهادفة لصالح صورة المقدم، أو المقدمة. المهم في الأمر أنه في الحالة الإذاعية أستطيع التحكم بنسبة (95) بالمئة في المادة المذاعة بينما تكثر الأيادي والآراء في المادة التلفزيونية .

غابة الأخبار

* بدأت العمل الإعلامي في مرحلة كانت الثقافة العربية تموج بالمبدعين في كل ميدان. هل لعب ذلك دوراً في اندماجك بالعمل الإعلامي أكثر؟؟ وما كان تأثير ذلك على الإعلام عموماً؟

عندما بدأتُ العمل الإعلامي، كانت الثقافة العربية تموج بالمبدعين في كل ميدان، لكن في هذا الزمان الأجواء العربية، وحتى العالمية، مكتظة بالقنوات التلفزيونية والإذاعية، تتنازع فيما بينها على الكعكة الإعلانية، وانضمت إلى النزاع المواقع والصفحات الإلكترونية… “كلّ يغني على ليلاه” والمتلقي تائه في غابة من الأخبار والمعلومات التي لم يعد بالإمكان التأكد من مدى صحتها إلا بشق الأنفس …حتى المتابعة أصبحت شبه مستحيلة، ما بين الريموت كونترول، وكبسة الزر إلى محطة إذاعية، أو تلفزيونية أخرى، تحوّلت الأخبار والمعلومات والحوارات إلى كتل “من شظايا” غير متجانسة لا رابط بينها، وذهن المتلقي يزداد تشتتاً… وهذا هو المطلوب من قبل المخططين لدمار العقول!! وتسألين بعد عن الثقافة والمبدعين؟

* في ظل تآكل الفكر الثقافي للمجتمعات عامة، وتضاؤل الشخصيات ذات السويات الفكرية العالية على حساب غلبة نجوم البوتكس وعمليات التجميل؟؟ ما هي المهمة المنوطة بالإعلام الآن في سبيل تمييز الغث من السمين فيما هو مطروح، وتحقيق رسالة هادفة؟

الأمر بات على شفير الهاوية… بل أعتقد أنه سقط في الهاوية، حتى تفاؤلي المعتاد بات مهزوماً أمام هول ما يحدث، يمكنني القول بشيء من السخرية إنه أصبح من الضروري اللجوء إلى روايات الخيال العلمي، على سبيل المثال ابتكار روبوت هائل يضيف إليه مخترعُه إحساساً بالخطر، وتعاطفاً مع الجنس البشري ليجد لنا حلاً ينقذنا عبره من كارثة الإعلام الحالية… وما أخشاه أن يشعر الروبوت بالعجز … فينتحر بانفجار تلقائي!!

على شفير الهاوية

* إن الحلم بالشهرة بات السبب وراء دراسة الكثيرين للإعلام. ما رأيك بذلك؟؟

للأسف… ولا حياة لمن تنادي!! ما أقوله أحيانا للمتدربين الذين يقصدونني: لا تركضوا خلف الشهرة… إذا أتقنتم عملكم، هي التي ستركض وراءكم.. لكنهم مستعجلون… خاصة أن الشهرة اليوم باتت في متناول أي “فيسبوكي” فاقد للمبادئ.

* كانت إذاعة دمشق قِبلة المطربین العرب، ومنھا انطلق معظمھم نحو النجومیة. ھل ما زال الإعلام المسموع یحتل الیوم ھذه المكانة الھامة؟؟ وإن كان لا، فما السبیل إلى إعادة مكانته؟

منذ انتشار تقنيات التسجيل السهل والسريع، أي منذ حلول زمن الكاسيت، وإمكانية التسجيل والتصوير على الموبايلات، ومع وجود الآلات الموسيقية الإلكترونية، صار في متناول أي شخص من هواة الفن، أو الباحثين عن الشهرة أن يسجل أغنيته، مهما كان الكلام رديئاً، واللحن نشازاً. انعدم دور “الرقابة على المصنفات الفنية” كما كانت تُسمى، والتي كانت توجد في الإذاعات العربية العريقة مثل إذاعة دمشق، وبإشراف كبار المختصين..

من جهة أخرى نجد أن وسائل التواصل الاجتماعي باتت تساهم في تحقيق الشهرة فائقة السرعة.. إضافة إلى برامج مسابقات الأصوات الغنائية، هذه البرامج المستوردة من تلفزيونات الغرب، بفخامة البذخ على بهرجتها، لم يعد جمهور اليوم يستسيغ حكايات نجوم الأمس، وتفاصيل شقائهم قبل الوصول إلى الأسماع.. وعدا عن ذلك فإن المشاهدات “اليوتيوبية” تدر الأرباح والجوائز، ويبقى المال متحكماً كالمعتاد.. ما السبيل إلى استعادة المكانة اللائقة؟ يتطلب الأمر دراسات نفسية واجتماعية عميقة لمتطلبات هذا العصر “الأليم”، تماماً مثلما يفعل أعداؤنا، ثم بناء استراتيجيات جديدة، تعتمد على نتائج الدراسات وتروّج لها التقنيات الحديثة.. أي يوضع مضمون مفيد في قوالب عصرية جذابة متداولة.. الأمر ليس سهلاً، ولكنه غير مستحيل، إذا توافرت الإرادة! والمال طبعاً.

* وإذا نظرنا إلى التجربة السوریة وجدنا انتشار العدید من المحطات الإذاعیة الخاصة التي لقیت رواجاً جماھیریاً ملحوظاً، على العكس من المحطات التلفزیونیة الخاصة. لماذا نجحنا في الإذاعة، ولم ننجح في التلفزیون؟؟

الإجابة متضمنة في الرد السابق والأمر ينطبق أيضاً على الحالة الإعلامية!!

بعد خمسين عاماً

* بعد تجربة بلغت أكثر من (50) عاماً في میدان العمل الإعلامي، ما الخلاصة التي خرجت ھیام حموي بھا؟ وما الرسالة التي توجھھا لمن یریدون ركوب موج هذا الميدان؟

الخلاصة أنه من السهل جداً أن يكون الإعلام هدّاماً ومدمِراً.. أما كي يكون مساهماً في البناء المعماري والإنساني، فالأمر أصعب بكثير، ولكن لا يجوز لنا الاستسلام، وعلينا أن نضع الأمر في أولوياتنا قبل فوات الأوان..

حالة هلامية

* تعد ظاھرة الإعلامي النجم ظاھرة قلیلة الحدوث في عالمنا العربي على العكس من الغرب، وھیام حموي نجمة في میدان الإعلام. كیف استطعتِ تحقیق ھذه النجومیة برأیك؟؟

النجومية لم تكن هدفاً بالنسبة لي على الإطلاق، وأراها كحالة هلامية لا تفيد من لا يريد استغلالها لأغراضه الشخصية. الأهم من النجومية هو التوصّل إلى تقديم الشيء المفيد للآخرين..

* ھل ترین أن جمھور الیوم ھو كائن وفي؟؟ أم إنه یؤخذ بكل صرعة جدیدة تُقدم له بغض النظر عن محتواھا؟؟

أظن أن حالة “اللايكات” الفيسبوكية والمشاهدات و”الترندات” أخذت الجمهور إلى حالة ملاحقة الصرعات نظراً لما خلّفته الحرب من كوارث أبرزها البطالة، والفراغ، وانعدام وسائل الترفيه الراقية، وبالتأكيد لا بد من إعادة الجمهور إلى طريق الصواب عن طريق إلهائه عن الوجبات الفيسبوكية السريعة، بوجبات فنية ثقافية إعلامية صحية، مليئة بالفيتامينات الإنسانية، ولكن مع “بهارات” حديثة فائقة الجاذبية!!

* لو كانت حیاة ھیام حموي برنامجاً تعمل على إعداده وتقدیمه ماذا یمكن أن تطلق علیه عنواناً عریضاً؟؟

** سيكون العنوان مستوحى من الأغاني الفيروزية، كما هو الحال بالنسبة لي في معظم الأحيان… “بيقولوا زغيّر بلدي!!” لأعبّر عن اعتزازي بكل المبدعين الذين أنجبتهم هذه الأرض المعطاءة، والذين تركوا بصماتهم في شخصيتي وأسلوب حياتي.

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