ختام معسكر منتخبنا الوطني لكرة الطاولة في اللاذقية

زاهر بدران

انطلقت المرحلة الثانية من المعسكر التدريبي لمنتخب كرة الطاولة وكانت محطتها الأخيرة في محافظة اللاذقية وبالتحديد في مدينة جبلة كما ذكر الموقع الرسمي لاتحاد اللعبة، حيث أقيمت حصة تدريبية صباحية في صالة مدينة جبلة، وكانت قد وصلت إلى جبلة أمس بعثة المنتخب الوطني بإشراف الكادر الفني الذي يضم كلاً من المدرب رضوان موصللي والمدرب محمد أوغلي والإدارية نورمان غزالي،

وأقيمت الحصة التدريبية بمشاركة مجموعة من اللاعبات المتميزات في نادي جبلة والمصنفات ضمن صفوف المنتخب بحضور مدربة نادي جبلة سها أنوس وضمت كلاً من اللاعبات: آية علي وكندة حسن و حلا علي ونتالي زيدان وآلاء نجار وهبة معراوي.

كما أجرى منتخبنا الوطني تدريباته في صالة الملعب البلدي في اللاذقية بمشاركة كبار لاعبي كرة الطاولة في سورية وممثلي المنتخب الوطني في المحافل الدولية و لاعبي المنتخب المتميزين في اللاذقية سواء كانوا لاعبين من أندية اللاذقية أو المقيمين فيها وهم من أندية محافظات أخرى من مختلف الأعمار والفئات ولاعبين واعدين، وتميز التدريب بالمستوى الفني العالي المتبادل بين اللاعبين وروح التحدي والمرح بحضور المدرب علي حلاق واللاعبين : ماهر برهم و فهد بغدادي ومجتبى حلاق و عباس حلاق و زين العابدين حلاق و إباء حلاق و حمزة حلاق و امجد سلام عليك و احمد سلام عليك و نور فاخوري.

وكان اتحاد كرة الطاولة واستعداداً لاستحقاقات رياضية قادمة أطلق معسكراً تدريبياً لتجمعات المنتخبات الوطنية ولمدة ١٣ يوماً، وذلك بمعدل ثلاثة أيام في كل تجمع من التجمعات الأربعة في كل من حماة وجبلة واللاذقية وطرطوس، وتمت تسمية الجهاز الفني والإداري لهذا المعسكر الذي يضم كلاً من المدربين: طوني أبو عسلي و سهى ونوس ومحمد أوغلي والإدارية نورمان غزالي، ويضم بشكل أساسي اللاعبة هند ظاظا واللاعب عبيدة ظاظا، على أن تدعو اللجنة الفنية التابعة للمحافظة التي تستضيف هذه المعسكرات من تراه مناسباً من لاعبي ولاعبات المحافظة ومدربيها ويقع على عاتق اللجنة الفنية في المحافظة تأمين التجهيزات اللازمة للتدريبات وتوفير شروط السلامة والوقاية الصحية، إضافة إلى الإقامة والإطعام للجهاز الفني والإداري الذي يضم ثلاثة مدربين وإدارية واللاعبة هند ظاظا واللاعب عبيدة ظاظا.

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