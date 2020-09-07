آخر تحديث: 2020-09-07 13:55:13
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فرق الإطفاء والدفاع المدني تواصل العمل على إخماد الحرائق التي نشبت في سفوح الجبال الغربية لمنطقه الغاب في منطقه جورين وعين جورين

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