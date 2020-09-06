شويغو: الطيران الاستراتيجي الأمريكي يتدرب على توجيه ضربات لروسيا

كشف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن الطائرات الاستراتيجية الأمريكية تتدرب على توجيه ضربات ضد الأراضي الروسية.

وقال شويغو في تصريحات لقناة روسيا 24 التلفزيونية اليوم :”ما يثير قلق موسكو هو شروع الطيران الأمريكي بعيد المدى بتنفيذ تحليقات قرب حدود روسيا حيث تقوم طواقمه بمحاكاة توجيه ضربات صاروخية ضد أراضيها بما في ذلك باستخدام عدد كبير من الطائرات”.

وأشار الوزير شويغو إلى أنها “المرة الأولى بعد مرور أحداث كثيرة التي تقترب فيها هذه الطائرات وهي طائرات بي52 بعيدة المدى من حدودنا”.

ولفت شويغو إلى تنامي أنشطة طائرات الاستطلاع التابعة لحلف الناتو على مشارف روسيا موضحا أن الطائرات الروسية أقلعت 10 مرات في الفترة ما بين الـ 24 من آب الماضي والثالث من أيلول الجاري لمرافقة طائرات الاستطلاع الأجنبية فوق مياه البحر الأسود وبحر البلطيق وبحر بارنتس على مقربة من الحدود الروسية.

كما كشف شويغو تفاصيل نظام جديد للتصويب والقصف للطائرات المقاتلة الروسية طورته موسكو موءخرا وقال :”صنعنا أنظمة أكثر دقة وتقريبا أوصلناها إلى الكمال ومنها نظام تصويب وقصف تم الانتهاء منه واختباره في ظروف قتالية والآن نضعه على جميع طائراتنا تقريبا التى تحتوي على منشآت قصف”لافتا إلى أنه تم إنشاء النظام الجديد مراعاة لتجربة الألعاب العسكرية الدولية.

وأقيمت الألعاب العسكرية الدولية للمرة السادسة حيث بدأت فعالياتها في الـ23 من آب بالتزامن مع منتدى”أرميل” وانتهت فى الـ 5 من أيلول الجارى حيث تمت دعوة 90 دولة.

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