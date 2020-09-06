مسؤول قضائي إيراني: أميركا ودول أوروبية يدعمون تجار المخدرات

أعلن رئيس السلطة القضائية في إيران ابراهيم رئيسي امتلاك بلاده معلومات تؤكد أن الولايات المتحدة ودول أوروبية يدعمون تجار المخدرات وأنهم متورطون بذلك كما أن بعض دول المنطقة تحقق عائدات من عبور وتوزيع المخدرات.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن رئيسي قوله في اجتماع اليوم حول مكافحة المخدرات “في عالم تدعم فيه الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية زراعة المخدرات وتحويل المواد التقليدية إلى صناعية ويتحرك المهربون تحت مظلة الأساطيل الاميركية لا ينبغي أن نعقد الأمل على الدعم الخارجي في مكافحة المخدرات” مشدداً على أن مكافحة المخدرات من أهم القضايا ذات الأولوية في البلاد والتي تتطلب إرادة وطنية على أعلى المستويات.

واعتبر رئيسي أن تصرفات المنظمات الدولية “الداعمة” لإيران في مكافحة المخدرات لا تتعدى الأقوال ومنح الميداليات وليس لديها إرادة جادة للقضاء على هذه الظاهرة ومشكلة الإدمان.

وحذر رئيسي من السماح لتجار المخدرات بإلحاق الضرر بالبنى الاجتماعية من خلال توزيع المخدرات، مشدداً على تطوير الإجراءات الاستخبارية لمكافحة المخدرات واستخدام الطاقات الشعبية في تحديد وكشف شبكات التهريب ومراكز إنتاج وتوزيع المخدرات .

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