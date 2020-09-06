سلاح الجو اليمني المسيّر يستهدف مطار أبها التابع للنظام السعودي
استهدف سلاح الجو اليمني المسيّر مساء اليوم مطار أبها التابع للنظام السعودي في قطاع عسير.
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية اللواء يحيى سريع: إن سلاح الجو المسير استهدف بعدد من الطائرات المسيرة مواقع عسكرية وأهدافا حساسة داخل مطار أبها، مشيراً إلى أن الإصابات كانت دقيقة.
وأوضح سريع أن هذا الاستهداف يأتي رداً على التصعيد الجوي المتواصل للعدوان السعودي والحصار الذي يفرضه على الشعب اليمني.
وتواصل قوى العدوان السعودي جرائمها بحق اليمنيين منذ آذار عام 2015مخلفة عشرات آلاف الضحايا المدنيين ودماراً هائلاً فى البنى التحتية والاقتصادية.
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