الصحة: 67 إصابة جديدة بـ كورونا و15 حالة شفاء و4 وفيات
أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 67 إصابة جديدة وشفاء 15 حالة ووفاة 4 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سورية.
وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية حتى الآن بلغت 3171 شفيت منها 730 وتوفيت 134 حالة.
توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة يوم الأحد ٦ أيلول ٢٠٢٠ :
= الإصابات:
30 في دمشق
27 في حلب
3 في حماة
3 في طرطوس
2 في حمص
2 في السويداء
= حالات الشفاء
5 في حلب
4 في دمشق
3 في حماة
3 في حمص
= حالات الوفاة:
2 في دمشق
1 في حمص
1 في حلب
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