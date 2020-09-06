7071 إصابة وثلاث وفيات جديدة بفيروس كورونا في فرنسا

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية تسجيل ثلاث وفيات و7071 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد اليوم.

ونقلت رويترز عن السلطات قولها إن عدد الوفيات ارتفع إلى 30701 إثر تسجيل ثلاث حالات اليوم بينما سجلت 7071 إصابة بانخفاض عن الرقم المسجل أمس والبالغ 8550 ليرتفع عدد الإصابات الكلي في البلاد إلى 324777.

وأضافت إنه تم تسجيل أعلى مستوى للإصابات اليومية في البلاد يوم الجمعة الماضي وبلغ عدد الأشخاص الذين تم نقلهم إلى المشافي جراء إصابتهم بالمرض خلال الأيام السبعة الماضية 1704 بينهم 288 في وحدة العناية المركزة.

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