بريطانيا تسجل 2988 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم تسجيل 2988 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ 24 الماضية مقارنة مع 1813 إصابة أمس.
وذكرت رويترز نقلاً عن الوزارة أن حصيلة اليوم تعد الأكبر لعدد الإصابات المسجلة بالفيروس في بريطانيا منذ الـ 23 من أيار حيث بلغ العدد الإجمالي للإصابات في هذا البلد 347152.
كما سجلت وزارة الصحة حالتي وفاة جديدتين لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 41551.
وعاودت حصيلة الإصابات الارتفاع خلال الأيام القليلة الماضية مع زيادة قدرة البلاد على إجراء الفحوص منذ ذروة الموجة الأولى أوائل العام الجاري.
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