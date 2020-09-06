عشراوي: استيلاء الاحتلال على قلعتين أثريتين سرقة ممنهجة للتراث
أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي أن استيلاء الاحتلال الإسرائيلي على القلعتين الأثريتين دير سمعان ودير قلعة غرب سلفيت في الضفة الغربية جريمة بشعة تأتي ضمن ممارساته القائمة على النهب والسرقة الممنهجة للتراث الفلسطيني الحضاري والتاريخي والديني.
وشددت عشراوي في بيان اليوم أوردته وكالة وفا على أن سلطات الاحتلال تمعن في جرائمها بحق الفلسطينيين من خلال سرقة الأرض والهوية والتاريخ والثقافة الفلسطينية لافتة إلى أن الاستيلاء على القلعتين خطط له الاحتلال منذ ما يقرب من عشر سنوات ويهدف إلى توسيع مستوطنات مقامة في المنطقة.
ودعت عشراوي المجتمع الدولي ومؤسساته وهيئاته بما فيها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) إلى تحمل مسؤولياتهم وحماية التراث والتاريخ الفلسطيني ومواجهة سرقة الاحتلال الممنهجة له ووقف سياسة الصمت الدولي تجاه هذه الجرائم البشعة.
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