فروست: بريطانيا لا تخشى الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق

قال كبير مفاوضي بريطانيا في محادثات بريكست مع الاتحاد الأوروبي ديفيد فروست إن بلاده لا تخشى الانسحاب من الاتحاد في حال لم يقدم الأخير تنازلات بشأن قضايا رئيسة.

وأوضح فروست لصحيفة ميل أون صنداي قبيل الجولة الحاسمة المرتقبة من المحادثات التجارية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أن بريطانيا تريد استعادة السلطات للسيطرة على حدودنا وهذا هو الشيء الأكثر أهمية، معربا عن احباطه من عدم احراز تقدم حتى الآن.

وتابع “في الاتحاد الأوروبي لم يقبلوا بعض الأمور المتعلقة بالمجالات الرئيسة من حياتنا الوطنية ونريد أن نكون قادرين على التحكم بقوانيننا والقيام بالأشياء بطريقتنا وبحرية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد” مضيفا “لن نتنازل عن أساسيات السيطرة على قوانيننا ولن نقبل أحكام تكافؤ الفرص التي تحصرنا بالطريقة التي يعمل بها الاتحاد الأوروبي”.

ومن المقرر أن يجتمع فروست ومفاوض الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه في العاصمة البريطانية لندن يوم الثلاثاء في الجولة الثامنة من المفاوضات منذ مغادرة بريطانيا التكتل الموحد الذي يضم حاليا 27 دولة في الـ 31 من كانون الثاني الماضي.

ويتبع تلك المغادرة السياسية للاتحاد انقطاع اقتصادي عند انتهاء الفترة الانتقالية ومدتها 11 شهراً في الـ 31 من كانون الأول وستخرج بريطانيا من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي ويحاول الجانبان ابرام اتفاق جديد بشأن التجارة والأمن ومجموعة من القضايا الأخرى إلا أن المحادثات وصلت إلى طريق مسدود.

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